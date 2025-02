Ben Arfa - «Je signe» : L'énorme secret !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une signature qui était inattendue. En 2015, alors qu'il est en difficulté en Angleterre, Hatem Ben Arfa espère revenir en Ligue 1 et s'entretient avec Julien Fournier, alors directeur du football de l’OGC Nice. Et une réunion secrète avec Claude Puel va tout changer et précipiter la signature de l'ancien Marseillais chez les Aiglons.

En 2015, petit évènement en Ligue 1 puisque l'OGC Nice fait revenir Hatem Ben Arfa en Ligue 1 après 5 ans en Angleterre entre Newcastle et Hull City. Un excellent choix puisque le crack formé à l'OL va réaliser la meilleure saison de sa carrière inscrivant notamment 17 buts en championnat, avant de s'engager au PSG où cela se passera beaucoup moins bien. Julien Fournier, qui était alors directeur du football des Aiglons, raconte la façon dont il a réussi à convaincre Ben Arfa de signer à Nice, révélant notamment avoir organisé une réunion secrète avec Claude Puel.

«J’organise donc en secret une réunion entre Claude et Hatem à Nice»

« Hatem m’appelle et me dit: "Tu sais dans quelle situation je suis mais j’ai envie de revenir. On se connaît, je sais que tu sauras me gérer. Ma seule crainte, c’est l’entraîneur (Claude Puel). Tu penses que ça peut matcher?" Je lui ai répondu: "Tu es bien placé pour savoir qu’on met souvent des étiquettes. C’est ce que tu es en train de faire avec Claude, qui passe pour quelqu’un de froid, trop rigoureux… Le mieux c’est de rencontrer les gens, donc viens rencontrer Claude." J’organise donc en secret une réunion entre Claude et Hatem à Nice », confie-t-il micro de RMC Mercato, avant de poursuivre.

«On sort de là et Hatem dit: "Je signe, je signe!"»

« On se retrouve et je m’efface pour les laisser tous les deux. Claude a été fantastique. J’ai vu Hatem et Claude se connecter au niveau foot. Ils sont restés deux heures. On sort de là et Hatem dit: "Je signe, je signe!" Je lui dis de prendre son temps. Le lendemain, il me rappelle pour me dire qu’il veut signer. Ça s’est fait comme ça. C’était en janvier, mais il y a eu un imbroglio sur le plan administratif donc il est finalement venu en juin », ajoute Julien Fournier.