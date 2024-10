PSG : Le clan Mbappé piège Al-Khelaïfi, nouvelles révélations sur le clash

Axel Cornic

En 2022, une grosse polémique a éclaté au Paris Saint-Germain, avec la direction qui a été accusée d’avoir engagé une sorte d’armée numérique pour nuire à certaines personnes. Et on retrouvait à l’époque plusieurs joueurs du club, avec notamment Kylian Mbappé, parti en juillet dernier au Real Madrid.

Impossible d’être passé à côté de l’énorme polémique. Voilà plusieurs jours que Kylian Mbappé et le PSG font la Une de l’actualité. Le premier pour son escapade à Stockholm et l’affaire judiciaire qui en a découlé et le club parisien, puisqu’il a clairement été accusé d’être derrière tout ça.

« Les deux parties influencent la presse depuis très longtemps »

Dans un entretien publié récemment sur YouTube, Romain Molina s’est exprimé au sujet de cet énorme imbroglio eutour de Mbappé et du PSG. « Les deux parties influencent la presse depuis très longtemps. On se rappelle de l’armée numérique du PSG contre Mbappé et pas que lui. Rabiot notamment et d’autres personnes » a expliqué le journaliste, sur la chaîne YouTube Colinterview.

« Aujourd’hui, tu remarques qu’apparait sur les réseaux une armée numérique liée aux Mbappé ! »

Mais cette armée numérique du PSG, dont il a été vraisemblablement l’une des victimes, semble avoir donné quelques idées à Kylian Mbappé et son entourage ! « Aujourd’hui, tu remarques qu’apparait sur les réseaux une armée numérique liée aux Mbappé ! En fait Nasser a fait des émules, tout le monde a des armées numériques, avec plus ou moins de succès » a dévoilé Molina.