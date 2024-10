Enquête pour viol : «Mbappé ne va pas bien», l’inquiétante révélation

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé est dans la tourmente après les révélations de la presse suédoise concernant les accusations de viol et d'agression sexuelle qui viseraient l’attaquant du Real Madrid. Ce dernier ne serait pas au mieux sur un plan mental, et cela ne daterait pas d'aujourd'hui et de cette nouvelle affaire à gérer.

De passage en Suède durant la trêve internationale, Kylian Mbappé voit aujourd’hui son nom être associé à une enquête pour viol et agression sexuelle dans un hôtel de Stockholm selon la presse locale, des faits qui auraient eu lieu au cours de son escapade. « Il n’a rien à se reprocher. Il ne voit même pas de quoi on parle », a notamment réagi son avocate Me Marie-Alix Canu-Bernard sur BFMTV. Ce week-end, l’attaquant du Real Madrid va pouvoir se changer les idées sur le terrain avec la reprise de la Liga, Carlo Ancelotti assurant ce vendredi en conférence de presse qu'il ne le sentait « pas affecté du tout », en le décrivant comme « enthousiaste ». Un discours de façade ?

« Mentalement il ne va pas bien »

Invité de la chaîne Colinterview sur YouTube, le journaliste Romain Molina a tenu un discours inquiétant sur Kylian Mbappé : « Mentalement il ne va pas bien. Des dépressions, il y en a plein dans le milieu du foot et, honnêtement, vu ce qu'il a vécu au PSG, c'est compréhensible. Mais personne n'a parlé. Autour de lui, ils ne pensaient qu'à récupérer l'argent et en aucun cas ils n'ont pensé à la santé mentale du joueur. À un moment donné, peut-être qu'il faut couper complètement parce que là… »

« C’est quelqu’un de fragile qui est sujet à dépression »

Et le journaliste n’est pas le premier à s’inquiéter de l’état mental de Kylian Mbappé. « Il a un caractère mélancolique, ce n’est pas du tout l’image de la force ou d’un super héros que l’on a tous vendus à un moment, a également révélé le journaliste du Parisien Dominique Séverac sur la chaîne L’Équipe. C’est quelqu’un de fragile qui est sujet à dépression, il en a déjà faite en club par le passé. Pour moi, sa priorité ne peut pas être au foot car sa priorité est de se reconstruire ».