En pleine polémique, Mbappé trouve du réconfort en Espagne

Jean de Teyssière

C’est la fin de la trêve internationale et le football de club va reprendre ses droits ce week-end. Malgré une parenthèse passée loin de l’équipe de France, Kylian Mbappé est dans la tourmente, lui qui serait accusé de viol par la justice suédoise. En attendant, il jouera avec son équipe face au Celta Vigo et l’entraîneur du club galicien est sous le charme de la vedette française.

Le terrain pour s’évader. Englué dans une affaire de viol, selon la presse suédoise, Kylian Mbappé se réfugierait dans le travail pour oublier tous les problèmes dans lesquels il est plongé depuis une semaine. Face au Celta Vigo samedi, le Real Madrid aura besoin de lui pour poursuivre sa quête du titre.

«Il correspond parfaitement à ce qu’est le Real Madrid»

L’entraîneur du Celta Vigo, Claudio Giráldez était en conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face au Real Madrid et a fait les louages de Kylian Mbappé dans des propos rapportés par Mundo Deportivo : « Il vient d'atterrir, il est ici depuis très peu de temps. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, il doit apprendre à connaître et s'adapter à ses coéquipiers. C'est un joueur très difficile à arrêter, qui dans un grand espace fait beaucoup de dégâts mais aussi, même si cela peut paraître non, dans un petit espace aussi parce qu'il est capable de vous accélérer très rapidement. C'est un joueur très dangereux, il correspond parfaitement à ce qu'est le Real Madrid en termes de maîtrise de la course dans l'espace et dans son dos. Tout type de situation comme celle-ci est compromettante et inconfortable. »

«Ce sont des joueurs habitués à la pression»

Concernant l’affaire Mbappé, l’entraîneur n’a pas souhaité faire plus de commentaires : « Je ne connais pas les détails de l'affaire et je ne connais pas non plus le joueur pour savoir comment cela l'affecte, mais ce sont des joueurs très habitués à la pression, aux commentaires positifs et négatifs à leur sujet. »