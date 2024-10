Affaire Mbappé : La réponse agacée de Luis Enrique

Alexis Brunet

Dernièrement, Kylian Mbappé fait beaucoup parler de lui, non pas pour ses performances sur le terrain, mais pour un voyage polémique en Suède. Le nom du champion du monde a été cité dans une supposée affaire de viol, sans que l’on sache encore si un lien existe vraiment. Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Luis Enrique s’est montré quelque peu agacé.

Si Kylian Mbappé s’était dit qu’en quittant le PSG il serait plus tranquille, et bien, il s’est bien trompé. Le champion du monde fait encore une fois parler de lui depuis son transfert au Real Madrid, mais ce n’est pas d’un point de vue sportif. L’attaquant a vu son nom être cité au cœur d’une affaire de viol en Suède, même si pour le moment on ne connaît pas grand chose au dossier.

Luis Enrique s’agace au sujet de l’affaire Mbappé

Ce vendredi, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse et, en tant qu’ancien entraîneur de Kylian Mbappé au PSG, il a eu le droit à une question sur l'attaquant madrilène. Alors qu’un journaliste l’interrogeait sur le sujet de la vie privée des joueurs, l’Espagnol n’a pas réussi à cacher son agacement. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Tu parles de quoi ? Je suis l'entraîneur d'une équipe de foot, je suis père et je m'occupe de mes enfants mais je suis entraîneur de l'équipe de foot et je gère les joueurs. La vie privée appartient aux personnes intéressées, à leurs familles. »

Carlo Ancelotti s’exprime lui aussi

Présent lui aussi en conférence de presse, Carlo Ancelotti s’est également exprimé sur le petit voyage en Suède de Kylian Mbappé. Le coach du Real Madrid n’a pas évoqué l’affaire, mais il a tout de même déclaré que les joueurs faisaient ce qu’ils voulaient de leur temps libre. « Est-ce que je savais pour le voyage de Mbappé en Suède ? Les jours de repos, je crois que chacun peut faire ce qu’il veut. Il n’a pas besoin de demander l’autorisation à qui que ce soit. Moi je suis allé à Londres pendant mon jour libre. Je n’ai pas non plus une agence de voyage pour organiser les voyages des joueurs. »