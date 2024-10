PSG : Une bonne surprise va tomber pour Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

En une année et demi, Lucas Hernandez s’est fait une rupture du ligament croisé antérieur à chaque genou. La dernière en date remonte au 1er mai dernier et le prive de toute compétition depuis que ce soit avec le PSG ou l’équipe de France. Le champion du monde tricolore pourrait cependant revenir avant Noël…

Le 1er mai dernier, dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund, Lucas Hernandez se blessait en pleine action sur le but de Niclas Füllkrug (1-0). Verdict : Rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Une terrible blessure après celle contractée au ligament croisé antérieur du genou droit pendant la Coupe du monde 2022 un an et demi plus tôt.

Lucas Hernandez en avance pour sa reprise ?

Depuis, Lucas Hernandez est en phase de rééducation. Selon les informations du Parisien, le champion du monde tricolore aurait déjà repris l’entraînement individuel. Mais il faudra un peu patienter pour témoigner du retour d’Hernandez sur les terrains quand bien même le polyvalent défenseur du Paris Saint-Germain serait en avance sur son programme de reprise.

Lucas Hernandez de retour avant la fin de l’année ?

Les supporters du PSG et admirateurs de Lucas Hernandez peuvent cependant avoir bon espoir de bientôt voir le joueur arborer la tunique rouge et bleu. D’après Le Parisien, le Paris Saint-Germain aurait bon espoir de témoigner d’un retour à la compétition d’Hernandez avant la fin de l’année 2024. Le décor est planté.