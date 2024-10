Luis Enrique - PSG : Le coup de poker du Qatar !

Thomas Bourseau

Luis Enrique va entrer dans un cercle fermé au PSG version QSI. Depuis l’arrivée des propriétaires qataris en 2011, ils sont deux à avoir signer une prolongation de contrat : Laurent Blanc en 2016 et Thomas Tuchel en 2019. Néanmoins, les deux coachs ont fini tôt ou tard par être licencié. Luis Enrique va-t-il perpétuer cette série noire après sa prolongation de contrat.

« Je n’ai pas grand-chose à dire là-dessus, ça ne m’intéresse pas. Je me plais beaucoup ici, ça ne m’intéresse pas d’en parler plus, de faire des calculs ». Le 22 août 2024, soit 10 mois avant l’expiration de son contrat, Luis Enrique tenait les propos ci-dessus en conférence de presse au sujet d’une éventuelle prolongation de son contrat au Paris Saint-Germain. Depuis, beaucoup de choses se sont passées, laissant planer le doute quant à la continuité de Luis Enrique au PSG.

Luis Enrique va signer pour deux saisons de plus ?

Plusieurs fois, Luis Enrique a apparu agacé face aux questions de la presse française. Que ce soit sur les débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid, au niveau des interrogations tactiques au terme de plusieurs matchs qui ont même débouché sur une séquence lunaire avec la journaliste Margot Dumont à qui il affirmait que même s’il prenait de son temps pour expliquer ses choix tactiques, elle ne comprendrait pas. Mais en parallèle, en coulisses, Le Parisien dévoilait il y a déjà plusieurs semaines la possible prolongation de contrat de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Une hypothèse qui plairait au principal intéressé au vu de sa vie dans la capitale au quotidien. Et il semblerait d’ailleurs qu’un accord total ait été trouvé comme révélé par le journaliste Abdellah Boulma jeudi pour une prolongation de deux saisons au PSG. Que ce soit RMC Sport ou encore Le Parisien, les confirmations se sont enchaînées par la suite et ce ne serait plus qu’une question de temps désormais pour que le Paris Saint-Germain annonce la grande nouvelle.

Tuchel avait lui aussi prolongé en 2019… avant d’être viré à Noël !

Luis Enrique deviendrait alors le troisième entraîneur de l’ère-QSI à bénéficier d’une prolongation. Une première depuis Thomas Tuchel à la fin du mois de mai 2019. Bien que le Paris Saint-Germain ait subi une désillusion en 1/8ème de finale de Ligue des champions au Parc des princes en s’inclinant face à Manchester United sur le score de 3 buts à 1 après pourtant avoir gagné lors de la première manche à Old Trafford, les dirigeants parisiens ont conforté la position de Thomas Tuchel en rallongeant son contrat jusqu’à l’été 2021. Toutefois, la fin de son aventure parisienne fut mouvementée et l’entraîneur allemand se plaignait même d’un rôle de politicien plutôt que d’entraîneur à Paris. Il fut licencié dans la nuit de 23 au 24 décembre 2020, au réveillon de Noël.

Laurent Blanc prolongeait en 2016… avant le 3-5-2 qui le condamna !

Pour beaucoup, Laurent Blanc a, aux côtés de Jean-Louis Gasset, proposait le football le plus attrayant au PSG depuis le lancement du projet QSI à l’été 2011. Zlatan Ibrahimovic qui a pourtant côtoyé de grands coachs et notamment le FC Barcelone l’espace d’une saison en 2009/2010 confiait à L’Équipe Magazine en 2018 qu’il avait été bluffé par le jeu prôné par Laurent Blanc. Une idéologie qu’il n’avait plus vu depuis son passage au Barça. Entre l’été 2013 et l’hiver 2016, le champion du monde 98 a apporté entière satisfaction aux hauts représentants du PSG. Si bien que les dirigeants décidaient en février 2016 de lui offrir un nouveau contrat de trois saisons, le liant ainsi au champion de France jusqu’en 2019. Cependant, son choix tactique en 1/4 de finale de Ligue des champions face à Manchester City, à savoir un 3-5-2, n’était pas du tout passé au sein de la hiérarchie. Résultat, Laurent Blanc était remercié au terme de la saison en question. Reste à savoir si Luis Enrique parviendra à mettre un terme à cette malédiction de licenciement après signature d’une prolongation de contrat…