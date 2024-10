Mercato : Double signature au PSG, c'est du lourd ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que ce ne soit pas encore officiel, le PSG s'apprête à officialiser la prolongation de Luis Enrique qui sera désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2027. Et ce n'est pas tout, puisque les discussions pour une prolongation de Luis Campos seraient également bien avancées. Par conséquent, le PSG va donc blinder les deux artisans de son nouveau projet. Une bonne idée ?

Depuis l'été 2023, le PSG a démarré un nouveau projet axé sur le recrutement de joueurs prometteurs, essentiellement français, afin de préparer l'avenir. Ainsi, plusieurs stars ont été évincées à l'image de Marco Verratti, Neymar, Lionel Messi ou encore Sergio Ramos, qui sont tous partis à l'été 2023, durant lequel Luis Enrique est arrivé pour mener à bien ce projet avec Luis Campos, nommé conseiller sportif un an plus tôt. Et le PSG semble désormais satisfait.

Luis Enrique vers une prolongation au PSG ?

Et pour cause, selon les informations d'Abdellah Boulma, confirmée par Le Parisien et RMC Sport, Luis Enrique va prolonger son contrat avec le PSG. D'après Fabrizio Romano, c'est même déjà signé. L'entraîneur espagnol sera désormais lié au club parisien jusqu'en 2027, preuve de la confiance qui lui est accordée, mais également de la joie qu'éprouve réellement Luis Enrique à Paris comme il l'a plusieurs fois affirmé.

Luis Campos aussi ?

Mais ce n'est pas tout. Egalement en fin de contrat en juin prochain, Luis Campos pourrait lui aussi parapher un nouveau avec le PSG qu'il a rejoint en 2022. Il faut dire que son duo avec Luis Enrique fonctionne très bien et cela faisait longtemps que le club de la capitale n'avait pas pu compter sur une telle entente entre son entraîneur et son directeur sportif. Cela signifie aussi que le PSG croit en son nouveau projet et prône pour la première fois depuis le début de l'ère QSI la stabilité.

