Mercato - PSG : C’est fait, un entraîneur a signé !

Arrivé lors de l’été 2023, Luis Enrique n’est pas prêt de quitter le PSG. Alors que son contrat court jusqu'en juin 2025, le technicien espagnol a signé une prolongation avec le club de la capitale. Une extension qui devrait être de deux années supplémentaires, soit jusqu’à la fin de l’exercice 2026-2027.

Le « meilleur » entraîneur va rester au PSG. Successeur de Christophe Galtier, débarqué à la fin de la saison 2022-2023, Luis Enrique va poursuivre son aventure avec le club de la capitale. Un « entraîneur fantastique », comme le confiait récemment Nasser Al-Khelaïfi à AS.

Luis Enrique a signé sa prolongation de contrat

« Un super technicien et une super personne aussi. Nous en sommes très contents. Le projet est incroyable », ajoutait Nasser Al-Khelaïfi. Comme indiqué par le journaliste Abdellah Boulma, Luis Enrique est en passe de prolonger son contrat avec le PSG, ce qui était déjà dans les tuyaux depuis un moment, et l’a même déjà signé selon Le Parisien et RMC Sport.

Deux ans de plus au PSG

Lié au PSG jusqu’en juin 2025, le technicien espagnol âgé de 54 ans a prolongé pour deux années supplémentaires. Luis Enrique devrait donc être l’entraîneur du club de la capitale jusqu’à la fin de l’exercice 2026-2027.