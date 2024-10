Pogba - OM : La décision est prise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Engagé jusqu’en juin 2026, et alors qu’une résiliation de contrat est évoquée par la presse italienne, Paul Pogba a réaffirmé son envie de poursuivre à la Juventus. Cependant, les Bianconeri auraient un avis catégorique sur le milieu de terrain français, dont le nom circule notamment du côté de l’OM.

Initialement suspendu quatre ans pour dopage, Paul Pogba a vu sa sanction réduite à dix-huit mois, de quoi lui permettre de retrouver les terrains en mars 2025, mais avec quelle équipe ? La Juventus souhaiterait s’en séparer et envisagerait une rupture de contrat, mais le milieu de terrain espère faire changer d’avis sa direction. «Je suis disposé à renoncer à de l'argent pour pouvoir jouer encore avec la Juve, je veux revenir avec ce club, a confié Paul Pogba, interrogé par la Gazzetta dello Sport cette semaine. La réalité est que je suis un joueur de la Juve et je me prépare pour jouer avec la Juve ».

La Juventus compte toujours se séparer de Pogba

Alors que son nom est lié à l’OM mais également aux championnats saoudiens et américains, Paul Pogba part de loin. Selon CalcioMercato.com, les différentes sorties du milieu français concernant son avenir n’ont pas fait changer d’avis la Juve jusqu’à présent. La direction turinoise espère encore parvenir à un accord pour résilier le contrat de Paul Pogba qui court jusqu’en juin 2026 et tentera, si elle ne parvient pas à ses fins, de lui trouver un point de chute durant le mercato hivernal.

« Bena m’a dit que bien sûr il adorerait avoir Pogba à Marseille »

Lancé par Patrice Evra, le feuilleton Pogba à l’OM a pris de l’ampleur ces derniers jours, La Provence évoquant notamment des contacts réguliers entre le joueur de la Juventus et Mehdi Benatia, qui se connaissent bien. L’OM ne ferme pas la porte mais reste focalisé sur les prochaines échéances. Mardi soir, Patrice Evra avait fait le point sur ce dossier au micro de RMC : « J’ai parlé à Benatia pour que Paul Pogba vienne à l’OM. J’ai essayé de faire quelque chose, mais ça ne veut pas dire que Paul va signer à Marseille. Bien sûr que j’ai parlé avec Mehdi. Et j’ai dit ‘s'il y a un coup à faire, n’hésitez pas’. Mais il est sous contrat avec la Juve. Il m’a dit que bien sûr il adorerait avoir Pogba à Marseille. Rabiot-Pogba, c’est le milieu de l’équipe de France ».