Remplacer le PSG ? Le boss du Paris FC sort du silence !

Actuel leader de Ligue 2 après les 8 premières journées, le Paris FC vient d'officialiser le rachat du club à venir par la famille Arnault et Red Bull. Dans peu de temps, le club pourrait se retrouver dans l'élite du football français, une grande première depuis la fin des années 1970. Alors que les rumeurs autour du départ du PSG du Parc des Princes courent toujours, le président de l'autre club de la capitale a encore du mal à se projeter.

Installé au Parc des Princes depuis 1974, le PSG pourrait bientôt quitter les lieux si l'on en croit les envies du président Nasser Al-Khelaïfi ces derniers mois. Le club discute avec la Ville de Paris et les deux parties peinent à trouver un terrain d'entente pour le moment. Si le PSG devait quitter son stade, un autre club pourrait prendre le relais : le Paris FC. Une belle occasion alors que le club pensionnaire de Ligue 2 est peut-être en train de connaître le début d'une période dorée.

« Je continue à ne pas y croire »

Interrogé à ce sujet dans les colonnes du Parisien, Pierre Ferracci, le président du Paris FC, sait qu'il ne faut pas brûler les étapes. « Je continue à ne pas y croire. C’est comme si l’on me disait que l’OM allait quitter le Vélodrome ou que Lens partait de Bollaert. Je pense qu’il peut y avoir encore un accord entre le PSG et la Ville de Paris, donc on ne va pas s’immiscer dans cette polémique » a-t-il d'abord confié.

Un objectif défini

Le Paris FC évolue à l'heure actuelle au stade Charléty, une enceinte pas vraiment adaptée pour le football. C'est pour cette raison qu'un déménagement est demandé par la présidence du club. Ainsi, au vu du torchon qui brûle entre le PSG et la Ville de Paris, le Paris FC pourrait finir par récupérer le Parc des Princes. « C’est sûr que le Parc des Princes fait rêver et que le PFC y a joué il y a bien longtemps. Mais je ne pense pas que ça soit une hypothèse de travail aujourd’hui. Notre objectif est de jouer à Jean-Bouin et donc de trouver un accord satisfaisant les deux parties » tempère tout de même Pierre Ferracci.