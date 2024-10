Le PSG met la pression sur ce joueur

Jean de Teyssière

Au PSG, l’ambition est toujours de gagner le maximum de trophées possible. Évidemment, le plafond de verre reste la Ligue des Champions, le PSG n’étant allé qu’une seule fois en finale, en 2020. Pour aller le plus haut possible, il faut des joueurs qui jouent à leur meilleur niveau et Fabian Ruiz a encore des choses à prouver.

Luis Enrique entame sa deuxième saison avec le PSG. L'an passé, il a réussi à mener le club au titre de champion de France et jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Depuis son arrivée, il a régulièrement la main sur le mercato et ses récents choix devront se révéler payants.

«J’aurais signé tout de suite», il affiche un énorme regret avec le PSG ! https://t.co/Mq1FX2xCNQ pic.twitter.com/ibuKR3QDMy — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

Le PSG voulait vendre Ruiz

Au PSG, la vente des joueurs est souvent la question centrale d’un mercato réussi. Longtemps, le PSG ne parvenait pas à se débarrasser de ses indésirables, les prêtant à droite à gauche sans jamais réussir à les faire partir. Depuis que Luis Campos est arrivé, c’est totalement différent et durant deux étés, le PSG voulait faire partir Fabian Ruiz. Mais Luis Enrique s’y serait catégoriquement opposé, selon AS.

Ruiz devra en faire plus

Pour le quotidien espagnol AS, le tableau est clair pour Fabian Ruiz : il n’a pas encore la totale confiance du PSG. Pour l’obtenir, car il est encore temps, il va devoir faire plus sur le terrain et se rapprocher du niveau qu’il montre lorsqu’il est engagé avec la sélection nationale espagnole. Il n’y a plus qu’à et les prochaines semaines seront décisives.