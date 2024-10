Mbappé en plein scandale, le PSG l'accuse !

Amadou Diawara

En voyage en Suède la semaine dernière, Kylian Mbappé pourrait avoir des soucis avec la justice du pays. En effet, le numéro 9 du Real Madrid serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle, comme révélé par la presse locale. En litige avec Kylian Mbappé, le PSG fustigerait son ancien joueur, qui a sous-entendu qu'il avait un lien avec ce scandale.

Ménagé par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l'équipe de France, Kylian Mbappé a profité des jours de repos accordés par le Real Madrid pour voyager en Suède. Alors qu'il séjournait dans un hôtel du centre ville de Stockholm, l'attaquant de 25 ans serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle d'après la presse locale. Les faits présumés ayant eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Mbappé insinue que le PSG lui a joué un sale coup

Dès le début du scandale, Kylian Mbappé a posté sur X pour dénoncer une fake news, sous-entendant que le PSG se cachait derrière tout ça. « FAKE NEWS !!!! Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard », a écrit l'attaquant du Real Madrid ce lundi après-midi. Une insinuation qui n'est pas passé du côté du PSG.

Le PSG est circonspect et fustige les insinuations de Mbappé

Selon les informations de RMC Sport, le PSG est « circonspect et fustige les insinuations du clan Mbappé ». Pour rappel, les deux parties sont en litige. Kylian Mbappé ayant saisi la juridiction compétente pour récupérer les 55M€ de salaires et primes non payés par le PSG la saison dernière.