Mbappé accusé de viol, le Real Madrid soupçonne le PSG !

Face aux premières informations de la presse suédoise parlant d'un viol, Kylian Mbappé avait alors crié à la fake news, sous-entendant que le PSG pourrait être derrière tout cela. Alors que les deux camps sont toujours en conflit pour cette histoire des 55M€, Mbappé pointerait donc du doigt le PSG. Et voilà qu'il en serait de même de la part du Real Madrid.

Suite à son voyage à Stockholm, Kylian Mbappé est dans la tourmente. En effet, le joueur du Real Madrid est accusé de viol. Estimant n'avoir rien à se reprocher, l'ex-joueur du PSG penserait que le club de la capitale pourrait être derrière tout cela. Mbappé aurait-il était piégé par le PSG ? On ne l'écarterait pas du côté du Real Madrid.

Scandale Mbappé : Un joueur du PSG à l’origine de l’affaire ? https://t.co/fELQVohSXx pic.twitter.com/TFhfVDRLS7 — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

« Un piège tendu par Al-Khelaïfi »

Pour El Larguero, Javi Herráez en a dit plus sur la position du Real Madrid vis-à-vis de l'affaire Kylian Mbappé. Le journaliste espagnol a alors confié : « Le Real Madrid n'était pas à Stockholm, ni en Suède. Ce qu'ils savent aujourd'hui, c'est ce que leur dit Kylian, qui est convaincu qu'il s'agit d'un piège tendu par Nasser Al-Khelaïfi. Ils pensent qu'ils en veulent à sa famille et à lui. Ils pensent qu'Al-Khelaïfi se cache derrière cette affaire ».

« Nous savons tous quels médias sont à la botte du PSG »

Javi Herráez a ensuite ajouté : « C'est curieux de voir que ce sont les médias proches d'Al-Khelaïfi et du PSG qui traitent le sujet et qui mettent le plus la pression. Nous savons tous quels médias sont à la botte du PSG et ce sont eux qui mettent le plus la pression sur Mbappé, sans connaître la vérité ».