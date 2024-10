Mbappé - PSG : Pierre Ménès confirme une bombe !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé de prolonger. Pour ne pas voir son numéro 7 partir librement et gratuitement, le club de la capitale a tenté le tout pour le tout. Comme l'a confirmé Pierre Ménès, le PSG se serait d'ailleurs servi de la vie privée de Kylian Mbappé pour lui mettre la pression.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de prendre le large l'été dernier. En effet, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid, et ce, alors qu'il était en fin de contrat le 30 juin 2024.

INFO BLAST : Comment au PSG, on a fait pression sur Mbappé avec sa vie privée https://t.co/btGmh6Ceab — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 17, 2024

L'intimité de Mbappé visée par le PSG ?

Lorsque Kylian Mbappé a refusé d'activer sa clause pour étendre son bail d'une année, soit jusqu'au 30 juin 2025, la direction du PSG a décidé de placé dans son loft. Une manière de lui mettre la pression pour qu'il prolonge ou pour qu'il accepte d'être vendu lors du dernier mercato estival. De surcroit, le club de la capitale se serait également servi de la vie privée de Kylian Mbappé pour lui mettre la pression, comme révélé par Blast. D'ailleurs, Pierre Ménès a confirmé cette information sur son compte X, et ce, en partageant le lien de l'article du média français.

« Tiens puisque bcp me demandent d’où viennent mes soupçons. Voici un article édifiant. Et j’avais exactement les mêmes infos … INFO BLAST : Comment au PSG, on a fait pression sur Mbappé avec sa vie privée », a écrit Pierre Ménès.