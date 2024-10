Mbappé et les joueurs du PSG menacés par le clan Al-Khelaïfi, une lourde accusation tombe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La presse suédoise persiste, Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle dans un hôtel de Stockholm où logeaient l’international français et son entourage la semaine dernière. Le clan Mbappé compte déposer plainte pour dénonciation calomnieuse et s’interroge sur le timing de ces révélations qui tombent en plein conflit financier avec le PSG. Les deux parties entretiennent une relation très compliquée et ça ne daterait pas d’hier…

Visé par une enquête de la police suédoise pour « viol et agression sexuelle » selon la presse locale, Kylian Mbappé n’a pas attendu d’être directement lié à l’affaire pour sortir du silence et dénoncer des « fake news » sur son compte X. En guerre avec le PSG pour 55 millions d'euros de salaires impayés, Mbappé s’est également étonné du timing des révélations, survenant la veille d’une audience sur le sujet devant la commission paritaire des recours de la LFP. Une lourde insinuation qui ne sort pas de nulle part, Mediapart ayant révélé en 2022 que le club de la capitale avait recours à une armée numérique sur les réseaux sociaux pour ternir la réputation de ses ennemis, dont le capitaine de l’équipe de France.

Chantage, avortement… Nouvelle bombe sur le cas Mbappé au PSG https://t.co/cjJ3zRgcpH pic.twitter.com/A4Dw6aMirV — le10sport (@le10sport) October 15, 2024

« Ces personnes qui dirigent le PSG sont un grand danger »

Journaliste à RMC, Daniel Riolo était resté prudent au moment de revenir sur les accusations qui viseraient Kylian Mbappé et la défense de ce dernier. « Ces personnes qui dirigent le PSG sont un grand danger, et c’est très dur de parler d’eux et d’enquêter sur eux parce que ce sont des gens dangereux, confiait-il dans l’émission Estelle Midi. Je le dis, ce sont des gens dangereux. Ce qu’ils font et ce qu’ils sont capables de faire, ce qu’ils ont déjà fait avec l’armée numérique, il y a un homme qui est dédié à ça, qui s’occupe de salir des réputations en se servant de personnes qui sont alimentées sur les réseaux sociaux en informations ou fausses informations pour salir les gens. C’est un environnement autour de Mbappé qui est absolument digne d’un film d’espionnage. »

«Des leaders du CUP disent en privé être au courant que des joueurs du PSG se font menacer par l’entourage de Nasser »

Pour justifier ses propos, Daniel Riolo évoque une affaire privée : « C’était il y a deux ans et demi. Mbappé a eu une relation d’ordre privé avec une femme qui est tombée enceinte, c’était un enfant non désiré donc avortement à l’hôpital américain. Il n’y a pas eu de plainte de la fille. On aurait pu en rester là sauf que dans la foulée, le PSG lui a mis la pression : “si tu ne prolonges pas, on va révéler l’affaire et ça va salir ton image.” Pour le faire chanter ». L’histoire permet alors de faire le lien avec les révélations du média Blast datant de l’été dernier. On apprenait le rôle de Bob Bessedik, proche du président Nasser Al-Khelaïfi et chargé d’épauler les joueurs et leur entourage au PSG, dans une « crise personnelle » à laquelle faisait face Kylian Mbappé, avec prise en charge discrète à l’hôpital américain de Neuilly. Bob Bessedik aurait par la suite sollicité un prêt financier au clan Mbappé, qui n’aurait pas donné suite. « Il y a des gens du club qui étaient au courant et à un moment, on va réclamer 100.000€ à Fayza Lamari », a réaffirmé cette semaine le journaliste Romain Molina. Ce dernier est d’ailleurs allé plus loin sur son compte X : « Dire que des leaders du CUP (Collectif Ultras Paris, NDLR) disent en privé être au courant que des joueurs du PSG se font menacer par l’entourage de Nasser (dont Mbappé a l’époque) et se taisent. Vendre leur shit en parcage et garder leurs petits avantages vaut bien un silence visiblement ! »