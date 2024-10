Mbappé : Riolo annonce une nouvelle affaire de chantage !

Axel Cornic

La boite de Pandore a été ouverte avec la récente affaire de viol et d’agression sexuelle qui serait liée à Kylian Mbappé selon la presse suédoise. D’autres affaires ont en effet fait surface concernant la passé de la star du Real Madrid, notamment une histoire d’ordre privé qui remonte à quand il jouait encore au Paris Saint-Germain.

On savait que le clan Mbappé et les dirigeants du PSG n’étaient plus vraiment les plus grands amis du monde, mais pas à ce point là. Le récent scandale qui a éclaté en Suède a entraîné un véritable effet domino et depuis quelques jours c’est tout un système bien ficelé qui est évoqué, avec le club parisien qui exercerait une pression sur certains joueurs via des affaires concernant leur vie privée. Et Kylian Mbappé semble en avoir été l’une des cibles principales…

« Il s’avère que tout ce que dit cette personne est juste »

Plusieurs sources ont notamment évoqué une histoire d’avortement remontant à 2021, avec Kylian Mbappé qui aurait demandé l’aide du PSG pour que ça ne fuite pas dans la presse. Initialement simple hypothèse, ce scénario se confirme pourtant d’heure en heure. « C’est une affaire révélée sur Twitter par une personne que je ne connais pas, mais il s’avère que tout ce que dit cette personne est juste. C’est une affaire d’ordre 100% privée » a déclaré Daniel Riolo, dans l’After Foot de ce mardi soir.

« On aurait pu en rester là sauf que dans la foulée, le PSG lui a mis la pression pour le faire chanter »

« Si on en parle c’est parce que désormais c’est sur la place publique et surtout que derrière cette histoire il y a une tentative de chantage à la prolongation de contrat. C’était il y a deux ans et demi » a détaillé Riolo, au micro de RMC Sport. « Mbappé a eu une relation d’ordre privé avec une femme qui est tombée enceinte, c’était un enfant non désiré donc avortement à l’hôpital américain. Il n’y a pas eu de plainte de la fille. On aurait pu en rester là sauf que dans la foulée, le PSG lui a mis la pression : “si tu ne prolonges pas, on va révéler l’affaire et ça va salir ton image.” Pour le faire chanter ».