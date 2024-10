PSG : Un attaquant «rayonnant» arrive à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté avec le PSG, Randal Kolo Muani continue de donner satisfaction avec l’équipe de France. Auteur d’un doublé lundi soir, il a permis aux Bleus d’arracher la victoire contre la Belgique (2-1). À l’issue du match, Didier Deschamps n’hésitait donc pas à encenser l’attaquant recruté pour 90M€ par le PSG.

Comme souvent ces derniers mois, Randal Kolo Muani a profité de la trêve internationale pour s'offrir une bouffée d'oxygène. En difficulté au PSG, l'attaquant revit en effet en équipe de France comme en témoigne son doublé contre la Belgique lundi soir. Et Mattéo Guendouzi ne manque pas d'encenser son coéquipier en Bleus.

Les Bleus s'enflamment pour Kolo Muani

« On a tous une grande confiance en lui, on savait qu'il pouvait marquer. On est toujours avec lui. Quand on ressent la confiance d'un coach, ça fait toujours du bien au mental. Je pense qu'il pourra faire beaucoup de bien au PSG en championnat ou dans les autres compétitions », explique l’ancien milieu de terrain de l’OM en zone mixte.

«Il est intéressant, rayonnant, en confiance, et il a beaucoup de qualités»

De son côté, Didier Deschamps a également encensé l’attaquant du PSG. « Il est intéressant, rayonnant, en confiance, et il a beaucoup de qualités, avec un profil bien spécifique. Il a un jeu de tête plutôt performant, et grâce au fait de pouvoir enchaîner avec nous, il est très souvent performant », se réjouit le sélectionneur des Bleus en conférence de presse.