Mbappé : «Une fille qui est tombée enceinte... », Le dossier éclate au grand jour

De passage à Stockholm, Kylian Mbappé serait « raisonnablement suspect » dans une enquête pour viol et agression sexuelle selon la presse suédoise. Discret concernant sa vie privée, l’ancien attaquant du PSG n’échappe pas aux rumeurs, dont une ressortie ces dernières heures et confirmée par le journaliste Daniel Riolo.

Tard lundi soir, la presse suédoise a révélé que Kylian Mbappé serait visé par une enquête de la police pour « viol et agression sexuelle ». Dans la foulée de ces révélations, des bruits ont circulé sur les réseaux sociaux concernant la star du Real Madrid. Le journaliste Romain Molina a notamment publié un message troublant expliquant que « le dossier de l’avortement sera pour bientôt j’imagine ». Une sortie prophétique puisque Daniel Riolo a livré ce secret bien gardé, datant de 2021.

« Comme ça peut arriver, enfant non désiré, et ils ont décidé d’un avortement »

« Il y a une affaire qui est révélée ce matin sur Twitter. Nous, on a refusé d’en parler pendant des mois car c’était de l’ordre de la vie privée, commence Daniel Riolo dans l’émission Estelle Midi diffusée sur RMC. L’histoire de 2021, de cette femme/fille qui est tombée enceinte après une relation avec Kylian Mbappé. Comme ça peut arriver, enfant non désiré, et ils ont décidé d’un avortement. Il s’est tourné vers le club et une personne au club chargée d’une forme d’intendance pour, en gros, faciliter la chose à l’hôpital américain. Ça s’est fait, il n’y a pas eu d’argent versé à la fille. Les gens peuvent peut-être trouver ça pas bien moralement, mais n’empêche qu’il n’y a pas de jugement moral. C’est pour ça qu’on n'en a pas parlé. Si j’évoque ça, c’est parce que Twitter l’a révélé ce matin et je sais que c’est vrai. »

Une prise en charge discrète avec un proche du PSG

Il y a quelques mois, le média Blast évoquait justement « une crise personnelle » qu’avait dû gérer Kylian Mbappé, qui s’en était alors remis à Bob Bessedik, en charge d’épauler les joueurs et leur entourage au PSG, pour régler en cachette « une affaire privée » avec prise en charge à l’hôpital américain de Neuilly. Proche de Nasser Al-Khelaïfi, Bob Bessedik aurait par la suite sollicité un prêt auprès de l’attaquant qui ne l'aurait pas accordé.