Accusé de viol, Mbappé déjà fixé pour la suite ?

Axel Cornic

La tempête se déchaîne autour de Kylian Mbappé, lié à une enquête de viol et d’agression sexuelle par la presse suédoise. Via un communiqué, la justice a confirmé l’existence d’une enquête ouverte à Stockholm pour des faits remontant au 10 octobre dernier, mais n’a à aucun moment cité la star française du Real Madrid.

Absent de la liste de l’équipe de France pour le rassemblement d’octobre, Kylian Mbappé a énormément fait parler de lui en cette trêve internationale. Et c’est loin d’être fini, puisque la star française se retrouve au cœur d’une enquête de la police suédoise pour viol et agression sexuelle concernant des faits s’étant déroulés à Stockholm, où il était récemment de passage.

« L'interrogatoire ne doit pas nécessairement avoir lieu en Suède »

Pour la presse suédoise, la star du Real Madrid serait considéré seulement comme « raisonnablement suspect », mais ça n’empêche pas qu’il pourrait être entendu dans le cadre de l’enquête. « L'interrogatoire ne doit pas nécessairement avoir lieu en Suède, mais peut également avoir lieu là où il se trouve par l'intermédiaire d'un agent » a expliqué Sven-Erik Alhem, ancien procureur général suédois, dans les colonnes d’Expressen.

« À en juger par ce commentaire, il est clair qu'il n'admet pas le crime »

« Il est raisonnablement suspecté, c'est-à-dire le degré de suspicion le plus faible, et c'est là que réside l'évaluation de la force des soupçons par le procureur. Cela rend ses fonctions très importantes » a-t-il précisé concernant la suite de l’affaire, en faisant référence au récent message de Kylian Mbappé, où il dénonce une « FAKE NEWS ». « Notamment parce qu'il a laissé un commentaire via les réseaux sociaux. À en juger par ce commentaire, il est clair qu'il n'admet pas le crime ».