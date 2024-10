Mbappé accusé de viol : Première réaction du Real Madrid !

Axel Cornic

Non convoqué par Didier Deschamps pour les matchs face à Israël et la Belgique, Kylian Mbappé se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique. La presse suédoise annonce en effet que la star du Real Madrid, qui était récemment de passage à Stockholm, serait concerné par une enquête pour viol et agression sexuelle.

Décidément, on n’a jamais autant parlé d’un absent. Non appelé par Didier Deschamps pour les derniers rendez-vous de l’équipe de France, Kylian Mbappé a été au centre de tous les débats ces derniers jours… et ça ne va pas s’arrêter ! Le Français, que l’on a notamment vu du côté de Stockholm récemment, se retrouve en effet au cœur d’une nouvelle affaire des plus délicates.

Mbappé impliqué dans une affaire de viol et agression sexuelle

La presse suédoise a révélé ces dernières heures que la star du Real Madrid serait visée par une enquête pour viol et agression sexuelle. Initialement ce n’était que l’hôtel ou séjournait Mbappé qui était cité, mais Expressen explique que l’enquête ouverte par la police le concernerait directement, sa,ns toutefois préciser son rôle. Le principal intéressé a très vite réagit sur les réseaux sociaux en déclarant notamment « FAKE NEWS », avec d’ailleurs un sous-entendu à peine voilé à une possible implication du PSG, son ancien club.

Réunion de crise au Real Madrid !

En Espagne, cette histoire n’a évidemment pas tardé à faire réagir les médias, mais tout le monde attend surtout que le Real Madrid prenne la parole. D’après les informations de Romain Molina, cette polémique autour de Kylian Mbappé aurait déclenché une réunion de crise au sein du club madrilène, sans qu’on en sache plus toutefois pour le moment. A noter que depuis la sortie des informations de la presse suédoise nombreux sont les observateurs qui parlent d’une sorte d’omerta autour de la star française concernant sa vie privée, qui n’existerait plus depuis son départ du PSG en fin de saison dernière.