Mbappé est à «60%», le Real Madrid annonce du très lourd !

Thomas Bourseau

Deux mois après ses débuts officiels au Real Madrid, Kylian Mbappé comptabilise sept réalisations en onze apparitions. Un bilan plus qu’honorable aux yeux des salariés du club merengue d’autant plus qu’il ne serait qu’à 60% de ses capacités physiques. Cette trêve internationale pourrait débloquer les 40% restants. Explications.

Kylian Mbappé n’était pas de la partie pour les deux rencontres de Ligue des nations disputées par l’équipe de France en ce mois d’octobre face à Israël et la Belgique. Et pour cause, le nouvel attaquant vedette du Real Madrid était diminué à une cuisse et avait besoin de soins comme Didier Deschamps le révélait pendant la conférence de presse du jeudi 3 octobre pour l’annonce de sa liste de sélectionnés.

Mbappé a choqué son monde à son arrivée à Madrid

Malgré son adaptation linéaire et non immédiate au système de jeu de Carlo Ancelotti depuis cet été, Kylian Mbappé apporterait entière satisfaction au Real Madrid d’après Relevo. Les membres du staff ne pourraient pas être « plus heureux » de son implication. Son arrivée pleine d’humilité, par le biais de laquelle il a démontré qu’il était prêt à s’adapter avec en plus 7 buts en 11 matchs disputés sous le maillot merengue semble avoir été appréciée en coulisses.

Mbappé n’est qu’à «60%», le Real Madrid s’enflamme

Au Real Madrid, on estimerait que Kylian Mbappé ne serait à l’instant T qu’à «60%» de ses capacités physiques. Néanmoins, cette coupure pendant la trêve internationale et l’absence du capitaine de l’équipe de France avec sa sélection devrait être la clé de son éventuel succès au Real Madrid cette saison d’après les salariés du club merengue si l’on en croit les informations de Relevo. Le décor est planté.