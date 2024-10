Mbappé «en crise», il balance en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l'équipe de France défiait Israël en Hongrie dans le cadre de la Ligue des Nations (1-4), Kylian Mbappé se rendait à Stockholm pour profiter de l'un de ses jours off. Le joueur du Real Madrid a été aperçu en boîte de nuit, ce qui jette le flou sur son sérieux et son professionnalisme. Pour Vincent Moscato, la star tricolore est en train d'imploser.

Une provocation de plus pour Kylian Mbappé ? Alors qu’il a été laissé au repos par Didier Deschamps, le joueur français a profité d’un jour off pour se rendre à Stockholm en Suède. L’actuel membre du Real Madrid se serait rendu dans un célèbre restaurant de la capitale avant de se rendre en boite de nuit. Cette virée nocturne a eu lieu durant la rencontre de l’équipe de France face à Israël jeudi soir et intervient après l’incroyable imbroglio autour de sa titularisation avec le Real Madrid.

Mbappé en pleine crise d'ado ?

Pour Vincent Moscato, Mbappé traverse une crise sans précédent. « Je pense qu’il est en crise, il en a marre, il craque. Parce que partout où il va, on lui serre la main. Il est sous pression. Je pense qu’il fait sa crise d'ado, maintenant il se dit : “je suis dans la provocation, je m’en fous”. Il a 26 ans, j’irais comme lui en boîte si j’avais son âge. Il y a rien d’extraordinaire, ça l’est parce que c’est lui » a confié l’ancien rugbyman sur l’antenne de RMC.

« A un moment, tu as une conscience »

Ancien joueur de l’OM, Eric Di Méco a dédramatisé la situation, mais déplore un mauvais timing. « Quand tu es Mbappé, tu sais que tout ce que tu vas faire va être épié et derrière commenté. Quand tu fais ce métier, tu as aussi des responsabilités parce que tu es capitaine de l’équipe de France. Il y a rien de grave, mais à un moment, tu as une conscience » a-t-il confié lors du Super Moscato Show.