PSG - Paris FC : Une grosse arrivée est imaginée !

Figure marquante du PSG des années 1990, Rai a fait son retour dans la capitale il y a deux ans, mais du côté du PFC en entrant dans le capital avec les Américains de Sport Bridges Venture.

Légende du PSG, Rai est aujourd’hui dirigeant dans la capitale, mais au sein de l’autre club parisien, le PFC, en passe de changer de dimension avec le rachat par la famille Arnault et le groupe Red Bull. Supporter de l’équipe dirigée par Luis Enrique, Fabien Onteniente, qui a fait tourner Rai dans son prochain film « Quatre Zéros », ne cache pas son rêve de voir le Brésilien faire son retour du côté du Parc des Princes.

« Franchement, Rai président du PSG, ce serait génial ! »

« Rai, c'est mon idole. J'adorais aussi son frère, Socrates. Tous les deux incarnent ce foot qui me plait, un football technique, intelligent. Et puis quel charisme... Franchement, Rai président du PSG, ce serait génial ! On a noué une amitié depuis "3 Zéros". Il est au Paris FC mais je pense que c'est un peu par défaut », confie le réalisateur Fabien Onteniente, interrogé par But.

Quel avenir pour Rai ?

L’avenir de Rai au Paris Football Club s’écrit en pointillé avec l’entrée dans le capital à venir de la famille Arnault, à hauteur de 55% dans un premier temps puis de 85% d’ici 2027, et de Red Bull, récupérant 15% des parts. L’ancien international brésilien était arrivé en 2022 avec l’actionnaire Sport Bridges Venture (SBV), qui va céder sa place.