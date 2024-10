Eleven All Stars 2 / Espagne - France : Grave incident lors du match des streamers, le joueur raconte

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent aux côtés d’Inoxtag, Zack Nani ou encore Michou pour l’acte 2 de l’Eleven All Stars entre l’Espagne et la France (2-0), Brawks a dénoncé durant la partie des gestes racistes émanant des tribunes du Metropolitano de Madrid, provoquant une longue interruption. Au coup de sifflet final, le steamer s’est prononcé sur l’incident.

Le match des streamers de ce samedi soir ne s’est pas passé comme prévu. Deux ans après la victoire des Français sur les Espagnols (2-0), ces derniers ont pris leur revanche sur le même score, mais la rencontre a été marquée par des gestes racistes dans les tribunes, entraînant une longue interruption. Le Français Brawks a dénoncé des signes imitant le singe qu’aurait effectué l’un des spectateurs sorti du stade, une scène sur laquelle il est revenu au coup de sifflet final.

L'équipe de France quitte le terrain après qu'un supporter espagnol aurait mimé le geste d'un singe ! pic.twitter.com/obQZ8NEUXE — Team France - Eleven All Stars 2 🇫🇷 (@Foot2RueUltras) October 12, 2024

« Il m'a fait un geste de singe »

« C’était au moment du changement. J'ai décidé de sortir vite du côté du terrain pour que ça joue directement. J'ai commencé à faire le tour du stade, à faire des coeurs à tout le monde parce que tous les gens qui me connaissent savent que je ne serai jamais dans l'animosité. Je ne suis que dans le love et puis c'est quand même un évènement de créateurs de contenus. D'un coup, un Espagnol m'a fait un doigt, je lui ai rendu un coeur. Et il m'a fait un geste de singe », raconte Brawks, rapporté par RMC.

« C’est la première fois que je subis du racisme »

« D’un coup je me suis énervé, je lui ai demandé de refaire le geste de singe, poursuit le steamer qui s’illustre dans l'E-sport. Il s'est assis, il a fait comme s'il n'avait rien fait mais il savait très bien ce qu'il avait fait. Ses potes ont essayé de le couvrir, à partir de là ça a un peu dégénéré. Je ne vais pas mentir, c'est la première fois que je subis du racisme. Je vais avoir 33 ans, je n'en ai jamais subi directement. C'est violent. J'adore le sport et les valeurs qu'il prône, le racisme n'a rien à faire dans le sport ni dans la vie de tous les jours. »