Eleven All Stars 2 : Un scandale éclate en plein match des streamers Espagne-France

Les streamers français et espagnols s’étaient donnés ce samedi soir au Civitas Metropolitano de Madrid pour le deuxième acte de l’Eleven All Stars, deux ans après la victoire tricolore à Paris, mais la fête a été gâchée par un incident raciste dans les tribunes, ayant entraîné l’interruption de la rencontre.

Deux ans après leur victoire contre l'Espagne (2-0) du côté du stade Jean-Bouin à Paris, devant plus de 20.000 spectateurs, AmineMaTue, Inoxtag, Michou ou encore Zack Nani avaient rendez-vous ce samedi au Civitas Metropolitano de Madrid, où évolue l’Atlético, pour l’acte 2. Une rencontre qui ne s’est pas déroulée comme prévu, avec une interruption de quelques minutes pour suspicion d'insultes racistes dans les tribunes.

On honte, on espère une LOURDE sanction pour cette personne. pic.twitter.com/PjZFjgwjE7 — Aminematue TV 😞🌧 (@AmineMaTueTV) October 12, 2024

Le dérapage raciste qui gâche la fête

Alors que des faits similaires se sont déroulés il y a quelques jours dans le même stade lors du match entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid, le match retour des streamers entre la France et l’Espagne s’est interrompu en raison d'un dérapage raciste, des gestes de singes ayant été mimés à l’encontre de Brawks avant l’heure de jeu. Les joueurs français, menés au score (0-1) sont alors sortis du terrain pour se diriger vers la tribune et désigner l’auteur supposé de ces gestes qui a été sorti du stade.

« Ça n’a pas sa place dans le sport

« Ça me touche énormément. Je combats toutes formes d’injustice, ça n’a pas sa place dans le sport. On va continuer le match et on va se battre contre le racisme », a lancé Brawks au micro. À noter que les streamers espagnols sont venus au soutien de Brawks, Koko ayant notamment été aperçu les larmes aux yeux après l’incident.