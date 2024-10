Mercato : Le Real Madrid prêt à faire une folie à 100M€ ?

Alexis Brunet

Le Real Madrid a réalisé un coup de maître l’été dernier en recrutant Kylian Mbappé gratuitement, car ce dernier était en fin de contrat avec le PSG. Le club espagnol n’a donc pas fait de folie pour le champion du monde, mais il pourrait bien en faire une pour un défenseur. En effet, les dirigeants madrilènes s’intéressent à Vitor Reis, qui dispose d’une clause libératoire de 100M€.

Depuis cet été, Kylian Mbappé fait le bonheur du Real Madrid et non plus du PSG. L’attaquant a quitté le champion de France après sept longues saisons, pour réaliser son rêve et évoluer au sein de la Casa Blanca. L’adaptation de l’ancien Parisien à son nouvel environnement semble d’ailleurs bien se passer, puisqu’il a déjà inscrit sept buts, tout en délivrant une passe décisive. Une réussite d’autant plus belle que le capitaine de l’équipe de France est arrivé gratuitement à Madrid.

Une clause libératoire de 100M€ pour Vitor Reis

Le Real Madrid n’a donc pas eu à sortir le moindre euro pour s’offrir Kylian Mbappé, mais il pourrait toutefois mettre un paquet d’argent sur la table prochainement. En effet, comme le révèle AS, le club espagnol aimerait bien renforcer sa défense et il serait notamment intéressé par Vitor Reis. Ce dernier est Brésilien et il évolue du côté de Palmeiras. Il dispose d’une clause libératoire de 100M€, mais cette dernière pourrait toutefois être revue à la baisse selon les négociations.

Plusieurs autres clubs s’intéressent à Vitor Reis

Le Real Madrid cherchera sans doute à faire baisser le prix de Vitor Reis, mais il devra également devancer la concurrence. En effet, les Merengue ne sont pas les seuls à avoir des vues sur le défenseur central brésilien. Toujours selon AS, le FC Barcelone, mais également Arsenal, Liverpool et Chelsea auraient coché le nom du joueur de Palmeiras. Reste à voir quelle décision prendra ce dernier et si, à seulement 18 ans, il sera prêt à faire le grand saut et pourquoi pas rejoindre son ancien coéquipier Endrick, du côté de Madrid.