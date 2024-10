Le Real Madrid réagit à la polémique Mbappé !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé fait l’objet d’une énorme polémique ces derniers jours. Après avoir refusé l’équipe de France sous prétexte d’une blessure, l’attaquant du Real Madrid a été aperçu en boîte de nuit en Suède. Le club madrilène aurait d’ailleurs réagi au scandale dont la star de 25 ans est au coeur.

Kylian Mbappé fait l’objet d’une nouvelle et sérieuse polémique ces derniers jours. Il avait déjà refusé de rejoindre l’équipe de France, alors qu’il en est l’habituel capitaine et qu’il semblait remis de sa blessure aux ischio-jambiers. Mais Mbappé a une nouvelle fois fait parler de lui lorsqu’il a été aperçu en boîte de nuit en Suède jeudi dernier.

La réaction du Real Madrid face à la polémique Mbappé

Le Real Madrid n’a d’ailleurs pas manqué de réagir à cela. D’après les informations de Relevo, les Merengue seraient plutôt heureux de pouvoir compter sur Kylian Mbappé pendant la trêve. Carlo Ancelotti espère le récupérer à 100% à la reprise, et lui a donc accordé cinq jours de repos. Kylian Mbappé en a donc profité pour voyager, et la direction du Real Madrid estime que ce que font les joueurs de leur temps-libre ne la regarde pas.

Mbappé suit un plan minutieux du Real Madrid

De plus, le pensionnaire de la Liga a établi un nouveau plan de repos pour faire face à l’une des saisons les plus exigeantes. Le Real Madrid souhaite que ses joueurs se reposent au maximum avant janvier, date où le calendrier sera de plus en plus chargé. Kylian Mbappé suivrait donc les recommandations de son club, qui veut qu’il repose au maximum ses muscles avant de revenir travailler sérieusement. Le message est clair.