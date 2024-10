Mbappé : Le Real Madrid annonce du très lourd !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France ainsi qu’au Real Madrid, Eduardo Camavinga se livre sur l’intégration de l’ancien joueur du PSG en Espagne. Et le milieu de terrain tricolore semble persuadé que Mbappé va cartonner avec le club merengue dans les mois à venir…

Après avoir été au cœur d’un véritable feuilleton pendant des mois avec son départ du PSG en fin de contrat, Kylian Mbappé a donc lancé son aventure au Real Madrid cette saison. Très critiqué pour ses performances, le capitaine de l’équipe de France affiche malgré tout des statistiques plutôt satisfaisantes (7 buts et 1 passe décisives en 11 apparitions, toutes compétitions confondues).

La «priorité» de Mbappé est connue, Deschamps va enrager https://t.co/TQl2oCOIQg pic.twitter.com/m0xj13szLc — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

Mbappé, le grand absent

Mbappé était d’ailleurs absent jeudi soir pour le match de l’équipe de France contre Israël, mais cela n’a pas empêché les Bleus de s’imposer à Budapest (4-1). Et même s’il n’était pas là, l’ancien attaquant du PSG a fait parler de lui.

« Il fait déjà mal et ça va continuer »

Interrogé au micro de TF1 jeudi soir, Eduardo Camavinga a évoqué l’intégration de Mbappé au Real Madrid et annonce du lourd pour la suite : « Oui tout va bien, il parle bien espagnol, ça facilite son acclimatation. Tout va bien dans le vestiaire, c’est quelqu’un de simple et d’humble, il fait déjà mal et je pense que ça va continuer comme ça », indique le milieu de terrain français du Real Madrid.