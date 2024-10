Malaise au Real Madrid, il sort du silence

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En manque de temps de jeu depuis son arrivée au Real Madrid en provenance de Fenerbahçe lors de l’été 2023, Arda Güler est régulièrement lié à des rumeurs de départ. Mais l’international turc prend son mal en patience et malgré le peu de minutes qu’il lui accorde, assure que tout va bien entre lui et Carlo Ancelotti.

Et si Arda Güler retournait dans son ancien club ? Recruté contre 20M€ lors de l’été 2023, le milieu offensif âgé de 19 ans a peu de temps de jeu au Real Madrid. Selon AS, Fenerbahçe et son entraîneur José Mourinho suivraient attentivement sa situation et seraient intéressés par un prêt cet hiver.

Güler évoque sa situation au Real Madrid

Mais Arda Güler semble se satisfaire de sa situation au Real Madrid, où il est sous contrat jusqu'en juin 2029. L’international turc (14 sélections) assure que même s’il l’utilise peu, tout va bien entre Carlo Ancelotti et lui et se satisfait de son temps de jeu, qui a un peu augmenté en comparaison avec la saison dernière.

« Il n'y a aucun problème entre Carlo Ancelotti et moi »

« Il n'y a aucun problème entre Carlo Ancelotti et moi. J'ai plus de temps de jeu cette année. Bien sûr, je veux jouer tous les matches... mais c'est normal. Tout va bien. Il n'y a pas de problème », a déclaré Arda Güler, dans des propos relayés par le journaliste Fabrizio Romano.