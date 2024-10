Mercato : Le Real Madrid va lâcher un phénomène, la réponse est attendue

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après l’avoir vendu au Real Madrid contre 20M€ il y a un peu plus d’un an, Fenerbahçe serait intéressé par un retour d’Arda Güler lors du prochain mercato hivernal, sous la forme d’un prêt. Une formule qui pourrait convenir à la Casa Blanca et le club turc n’attendrait que son feu vert pour passer à l’action.

Cet été, Fenerbahçe a vu son grand rival, Galatasaray, réaliser le gros coup de s’attacher les services de Victor Osimhen (25 ans), prêté par Naples. Afin de créer de l’excitation chez ses supporters, l’équipe entraînée par José Mourinho aimerait quant à elle attirer un jeune talent du Real Madrid.

Mourinho veut Güler à Fenerbahçe

En effet, d’après les informations de AS, Fernerbahçe suivrait attentivement la situation d’Arda Güler. Ce dernier avait justement quitté le club turc lors de l’été 2023 pour s’engager en faveur de la Casa Blanca, où il est sous contrat jusqu’en 2029. José Mourinho serait intéressé par un retour de l’international turc (14 sélections) lors de la prochaine période de mercato.

Fenerbahçe attend le feu vert du Real Madrid

Selon AS, Fenerbahçe n’attendrait que le feu vert du Real Madrid afin d’obtenir le prêt d’Arda Güler cet hiver. Une formule qui pourrait intéresser les Merengue, qui ne souhaitent pas se séparer du milieu offensif âgé de 19 ans, mais pourraient être tenté de le céder en prêt afin qu’il obtienne plus de temps de jeu. Mario Branco, directeur sportif de Fenerbahçe, serait prêt à entrer en contact avec le Real Madrid et son président, Ali Koç, pourrait rencontrer personnellement Arda Güler.