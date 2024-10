«Brillant», le PSG à fond sur un futur phénomène ?

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, le PSG est à fond sur les jeunes talents et plus les grandes stars internationales. Dans ce sens, Joao Neves et Désiré Doué ont par exemple posé leurs valises à Paris cet été. À l’avenir, le club de la capitale serait également intéressé par le crack Semih Kılıçsoy. Un joueur qui aura un avenir brillant selon son coach.

Cet été, le PSG avait fixé sa priorité au milieu de terrain. Le club de la capitale voulait à tout prix mettre la main sur Joao Neves. Le club de la capitale a obtenu gain de cause, puisque le Portugais a rejoint le champion de France pour 70M€ bonus compris.

Le PSG suit Semih Kılıçsoy

Le PSG n’a donc pas hésité à fixer des responsabilités au milieu de terrain à Joao Neves qui vient d’avoir 20 ans. Le club de la capitale souhaite miser sur la jeunesse et il a d’ailleurs peut-être déjà trouvé son prochain crack. Dernièrement, Fotomaç nous informait d’ailleurs que Luis Campos avait des vues sur l’attaquant de Besiktas, Semih Kılıçsoy. Le joueur de 19 ans pourrait quitter la formation turque contre un chèque de 25M€.

«Son avenir sera brillant »

Si le PSG met la main sur Semih Kılıçsoy, il recrutera un grand talent promis à un avenir brillant, d’après les dires de son coach à Besiktas, Giovanni van Bronckhorst. Ses propos sont rapportés par Fotomaç. « Semih et moi avons une bonne relation. C'est un joueur très talentueux et une étoile montante. Les fans de Beşiktaş ne doivent pas s'inquiéter, son avenir sera brillant. Il s'agit de nos discussions personnelles. C'est pour cela que j'ai dit "Semih sait", ce n'est qu'une question de temps pour qu'il s'améliore. »