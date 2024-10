Riolo balance sur ce crack du PSG, «c'est fini»

Amadou Diawara

Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier, Warren Zaïre-Emery est un titulaire à part entière au PSG depuis l'arrivée de Luis Enrique il y a un peu plus d'un an. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, le crack de 18 ans ne mérite pas de figurer dans le XI parisien cette saison.

Formé au PSG, Warren Zaïre-Emery a été lancé par Christophe Galtier lors de la saison 2022-2023. Lorsque Luis Enrique a pris la place du coach français sur le banc parisien, le crack de 18 ans est devenu un titulaire indiscutable.

Riolo s'en prend à Zaïre-Emery

Présent dans l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo s'est prononcé sur Warren Zaïre-Emery. Et le journaliste de RMC Sport a estimé que le crack de 18 ans n'était pas du tout au niveau depuis le début de cet exercice 2023-2024.

«Tout le monde voit qu'il n'est plus bon»

« Warren Zaïre-Emery, il a mis le pied et c'est fini. Tout le monde voit qu'il n'est plus bon, qu'il a des problèmes, qu'on est allé beaucoup trop vite avec lui et que depuis six mois il a à peine des performances pour être titulaire au PSG, mais il est dans le groupe France. Lui il est là, c'est bon », a jugé Daniel Riolo.