Mbappé - Luis Enrique : Coup de théâtre au PSG

Amadou Diawara

Depuis le départ de Kylian Mbappé, le PSG n'a plus aucune superstar dans son effectif. Une stratégie calculée par le club de la capitale, qui a décidé de miser sur un collectif fort et jeune. D'après Victoriano Melero, le nouveau directeur général parisien, le PSG a d'ailleurs recruté Luis Enrique pour lancer cette révolution.

Lors de l'été 2023, le PSG a lancé une révolution. En effet, le club de la capitale s'est séparé d'un très grand nombre de stars, notamment Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti et Sergio Ramos. Un an plus tard, c'est Kylian Mbappé qui a quitté le PSG, rejoignant le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin.

PSG : La succession de Mbappé relancée par une folie à 100M€ ? https://t.co/gJebZygNKY pic.twitter.com/uEDfm46NUz — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

Le PSG a lancé une révolution

Lors d'un entretien accordé au Parisien, Victoriano Melero a affirmé que le PSG avait lancé volontairement cette révolution, laissant filer ses superstars pour construire un collectif fort et jeune. « Le nouveau modèle économique a-t-il dicté la nouvelle politique sportive, avec moins de stars et un rajeunissement de l’effectif ? (Il hésite) Non… Le président, le coach (Luis Enrique) et Luis (Campos) ont décidé de donner une nouvelle orientation avec un effectif plus jeune. Et cela correspond à ce qu’on fait en interne », a déclaré le directeur général parisien, avant d'ajouter que la signature de Luis Enrique n'était pas du tout un hasard.

Luis Enrique incarne le nouveau projet du PSG

« QSI et Nasser Al-Khelaïfi avaient-ils ce modèle économique en tête au moment de choisir Luis Enrique ? Sans aucun doute », a lâché simplement Victoriano Melero, le ,nouveau directeur général du PSG. Pour rappel, Luis Enrique a signé un contrat de deux saisons à Paris à la fin de l'exercice 2022-2023.