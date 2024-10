Le Real Madrid prépare une folie pour son chouchou, Mbappé va être jaloux

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du Real Madrid la saison dernière, Vinicius Jr devrait être sacré Ballon d'Or. A Valdebebas, on serait déjà assuré que le Brésilien remportera le Graal. A tel point que le Real Madrid serait déjà dans les préparatifs pour que Vinicius Jr vive l'une des plus belles soirées de sa carrière.

Le 28 octobre, le nouveau Ballon d'Or sera désigné au Théâtre du Châtelet de Paris. Alors que Vinicius Jr a brillé lors de la saison 2023-2024, le Real Madrid est persuadé qu'il remportera le Graal. D'après Relevo, le club merengue aurait même déjà lancé les préparatifs pour que Vinicius Jr passe l'une des meilleures soirées de sa carrière.

Le Ballon d'Or est promis à Vinicius Jr ?

Selon les informations de Relevo, le Real Madrid se prépare déjà à célébrer le Ballon d'Or de Vinicius Jr. En effet, la Maison-Blanche a lancé la machine pour le voyage de toute sa délégation vers Paris, et ce, en l'honneur de sa plus grande star.

Le Real Madrid va faire les choses en grand pour le Ballon d'Or

A en croire Relevo, Vinicius Jr reste la tête de gondole du Real Madrid, et ce, malgré l'arrivée de Kylian Mbappé et l'émergence de Jude Bellingham. Et avec son futur Ballon d'Or, la vedette brésilienne réaffirmera son statut de meilleur joueur du monde, du moins depuis un an.