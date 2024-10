Real Madrid : Le grand pari d’un un joueur du PSG sur Mbappé !

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l’histoire s’est terminée au bout de sept ans l’été dernier. Au Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France compte atteindre la barre des 50 buts cette saison. Et bien qu’il pointe pour le moment à 7 réalisations, Mbappé parviendra à remplir son objectif cette année ou la suivante selon Fabian Ruiz.

Au PSG, Kylian Mbappé est allé chercher le titre honorifique de meilleur buteur de l’histoire du club. Dans un premier temps en dépassant les 200 réalisations d’Edinson Cavani en mars 2023. Puis en fixant l’objectif à atteindre au nombre de 256 à son départ pour le Real Madrid à la dernière intersaison.

PSG - Real Madrid : Mbappé a répondu à ses détracteurs après son transfert https://t.co/zw1gzLgm0Q pic.twitter.com/fLlq04aiI2 — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

«C'est une perte importante car c'est l'un des meilleurs joueurs du monde»

Rien que la saison dernière, sa septième et ultime sous le maillot parisien, Kylian Mbappé a fait trembler les filets à 44 reprises toutes compétitions confondues sous le maillot du PSG. De quoi laisser un énorme vide derrière lui dans l’attaque de l’effectif de Luis Enrique. Et ce n’est pas son ancien coéquipier Fabian Ruiz qui dira le contraire. « C'est une perte importante car c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est aussi important pour le vestiaire parce que c'est une personne formidable et un bon coéquipier, mais dans le football, il est normal que les joueurs viennent et partent. Nous avons eu la chance de profiter de Mbappé pendant quelques années et maintenant d'autres joueurs sont venus au PSG. Je pense que nous avons une équipe jeune et pleine d’avenir ».

«Il finira certainement par marquer 50 buts, je ne sais pas si ce sera cette saison ou la prochaine»

Kylian Mbappé piétine en ce début de saison au Real Madrid. Quand bien même il a inscrit 7 buts en 11 matchs, la recrue phare du club merengue peine à se fondre dans le collectif madrilène. Ce qui pourrait mettre en péril les 50 buts qu’il veut marquer avec le Real Madrid pour sa première saison. Dans le cadre d’une interview pour AS, Fabian Ruiz a cependant pris le pari que Mbappé y parviendra cette année ou la suivante. « Il a la capacité et les conditions pour le faire. C'est l'un des meilleurs au monde et il est clair qu'il marque toujours des buts. Il finira certainement par marquer 50 buts, je ne sais pas si ce sera cette saison ou la prochaine, mais je pense qu'il y arrivera, sans aucun doute ». Le ton est donné.