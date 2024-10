Mbappé : Le «grand malaise» est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Non convoqué avec l'équipe de France, Kylian Mbappé était pourtant titulaire avec le Real Madrid dimanche contre Villarreal. Une situation qui intrigue et qui provoque même une polémique. Eric Di Meco n'hésite pas à parler de «grand malaise» concernant la situation entre les Bleus et leur capitaine.

Titulaire dimanche soir contre Villarreal, Kylian Mbappé a disputé 70 minutes du match avec le Real Madrid alors qu'il était officiellement blessé, raison pour laquelle il n'a d'ailleurs pas été convoqué par Didier Deschamps. Une situation qui provoque une sorte de malaise comme le souligne Eric Di Meco.

«Il y a un vrai malaise dans cette histoire-là»

« Je suis un peu perplexe… Il y a un vrai malaise dans cette histoire-là. La manière dont on a communiqué depuis le début montre que rien ne va. Des joueurs qui ne viennent pas en équipe de France, ça a toujours existé, il y en a qui le faisaient aussi parce qu’ils pensaient à leur corps, leur forme, leur club… Ça a toujours existé », lâche l'ancien joueur de l'OM au micro de RMC.

«Tout le monde s’est étonné ce week-end»

« Sauf qu’il y a une manière de le faire, et il y a toute la communication, le timing autour. Mais là, il n’y a rien qui va. Didier nous explique jeudi que Kylian Mbappé va rester en club pour se reposer parce qu’il sort d’une blessure, que tout s’est fait d’un commun accord… Je pense que Didier a appris la titularisation de Mbappé (contre Villarreal) comme nous samedi, et je pense qu’il est tombé des nues. Je suis sûr que ce n’était pas la discussion qu’il a pu y avoir, il pensait vraiment qu’il allait se reposer. Et il l’a vu jouer. Derrière, quand on lui demande des comptes, parce que tout le monde s’est étonné ce week-end, c’est un grand malaise », ajoute Eric Di Meco.