Real Madrid : Mbappé a menti à Deschamps ?

Pour la première fois depuis 2019, Kylian Mbappé n’a pas monté les marches de Clairefontaine pour le rassemblement de l’équipe de France en ce mois d’octobre. Le capitaine des Bleus se repose en Espagne, mais a joué samedi dernier avec le Real Madrid. Un coup de tonnerre que Didier Deschamps n’a pas vu venir selon Eric Di Meco.

Kylian Mbappé n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour le rassemblement de ce mois d’octobre. Le capitaine de l’équipe de France est physiquement gêné et restera à Madrid pour se reposer et effectuer des soins. Lors d’une interview avec les médias de la Fédération française de football, le sélectionneur des Bleus a expliqué faire passer l’intérêt du joueur en priorité. « Moi je fais en sorte, de par la relation que j’ai avec les joueurs, d’échanger avec eux. Évidemment, pour moi, le plus important c’est l’intérêt du joueur. Je sais très bien qu’il ne va pas aller contre son club. Il n’a pas aussi envie d’aller contre la sélection. Mais à un moment, après discussion, (il faut) faire en sorte de privilégier l’intérêt du joueur sans le mettre en difficulté ».

«Je pense que Didier a appris la titularisation de Mbappé comme nous samedi, et je pense qu’il est tombé des nues»

Cependant, Kylian Mbappé a disputé 70 minutes samedi soir pendant Real Madrid - Villarreal (2-0). De quoi pousser Eric Di Meco a dressé un constat clair en évoquant un mensonge de Mbappé lors de sa discussion avec Didier Deschamps.

« Je suis un peu perplexe… Il y a un vrai malaise dans cette histoire-là. La manière dont on a communiqué depuis le début montre que rien ne va. Des joueurs qui ne viennent pas en équipe de France, ça a toujours existé, il y en a qui le faisaient aussi parce qu’ils pensaient à leur corps, leur forme, leur club… Ça a toujours existé. Sauf qu’il y a une manière de le faire, et il y a toute la communication, le timing autour. Mais là, il n’y a rien qui va. Didier nous explique jeudi que Kylian Mbappé va rester en club pour se reposer parce qu’il sort d’une blessure, que tout s’est fait d’un commun accord… Je pense que Didier a appris la titularisation de Mbappé (contre Villarreal) comme nous samedi, et je pense qu’il est tombé des nues. Je suis sûr que ce n’était pas la discussion qu’il a pu y avoir, il pensait vraiment qu’il allait se reposer, faire du frais voire faire du physique. Et il l’a vu jouer. Derrière, quand on lui demande des comptes, parce que tout le monde s’est étonné ce week-end, c’est un grand malaise ».

Sur les ondes de RMC pendant l’émission Rothen s’enflamme, l’ex-international français a déclaré que Kylian Mbappé a mal choisi son moment pour Didier Deschamps au vu de son statut grandissant avec la retraite internationale d’Antoine Griezmann en parallèle. « Bien sûr qu’on peut rater une sélection, on peut rater un rassemblement et penser à un moment donné à sa santé. Sauf que là le timing est terrible, parce que ça vient après l’annonce de la retraite de Griezmann où il y a eu des débats, où on nous a expliqué que le point de départ de cette rupture c’était la non-attribution du brassard, certains passe-droits de Mbappé… Et derrière on voit que Mbappé met son club au-dessus de la sélection nationale. (...) Je dis : il y a un gros problème. Il y a une erreur de stratégie entre Mbappé, le Real Madrid et l’équipe de France. (…) Attention à son image, parce que le public commence à couiner après Mbappé ».