«Mbappé, le mensonge...», Riolo se lâche !

Alors qu’il vient de participer aux deux derniers matchs du Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas été convoqué par Didier Deschamps en équipe de France, qui l’a laissé au repos. Une absence qui fait polémique de par son statut de capitaine des Bleus. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a exprimé son mécontentement face à cette situation.

Blessé à l’ischio-jambier de la jambe gauche depuis le 24 septembre dernier, Kylian Mbappé devait manquer trois semaines de compétitions et donc être forfait pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Mais l’attaquant de 25 ans s’est finalement rétabli plus vite qu’espéré et a participé aux deux derniers matchs du Real Madrid.

Absent en équipe de France mais titulaire avec le Real Madrid

Remplaçant au coup d’envoi et entré en jeu contre le LOSC mardi (1-0), Kylian Mbappé a enchaîné avec une titularisation samedi face à Villarreal (2-0). Pourtant, il n’a pas été appelé par Didier Deschamps en équipe de France, ce dernier expliquant jeudi ne pas vouloir « prendre des risques » avec la santé de son capitaine.

« Ce qu’il s’est passé est absolument anormal »

Une situation difficilement compréhensible et qui interpelle Daniel Riolo : « Ce sujet, il faudra en parler parce qu’il y a Mbappé, le mensonge… Mais derrière ça, comme d’habitude, Mbappé est toujours précurseur de grosses évolutions dans le football. C’est un sujet qui est bien plus important. Ça empêchera pas de dire qu’on n’a rien compris et que ce qu’il s’est passé est absolument anormal », a-t-il déclaré dans l’After Foot sur RMC.