Mbappé - Deschamps : Il annonce une grosse discussion !

À peine de retour de sa blessure à l’ischio-jambier de la jambe gauche, Kylian Mbappé n’a pas été convoqué par Didier Deschamps en équipe de France, mais était titulaire samedi avec le Real Madrid. L’absence du capitaine des Bleus va beaucoup faire réagir, mais a son sens selon Luis Fernandez.

Les 10 et 14 octobre prochains, l’équipe de France sera opposée à Israël et la Belgique dans le cadre de la Ligue des Nations. Deux rencontres que les Bleus disputeront sans leur capitaine, Kylian Mbappé, récemment blessé à l’ischio-jambier de la jambe gauche et laissé au repos par Didier Deschamps. Mais l’attaquant de 25 ans était pourtant titulaire samedi lors de la victoire du Real Madrid face à Villarreal (2-0).

« Comment Didier prend le fait que Kylian joue alors qu'il devait se reposer »

« Il faudrait déjà savoir comment Didier prend le fait que Kylian joue alors qu'il devait se reposer », a confié Luis Fernandez auprès de L’Équipe. « Je comprends que certains soient surpris qu'il joue avec le Real, mais on a vu samedi qu'il n'était pas dans les dispositions qu'on lui connaît quand il est à 100 %. »

« Il va y avoir des commentaires, mais il ne faut pas trop en faire un problème »

L’absence de Kylian Mbappé ne gêne pas Luis Fernandez, même si elle va forcément susciter beaucoup de commentaires : « Ça ne me gêne pas que cette décision ait été prise, avec la répétition et le nombre de matchs. Le sélectionneur a échangé avec le joueur et anticipé. Parce que c'est Kylian, il va y avoir des commentaires, mais il ne faut pas trop en faire un problème. »