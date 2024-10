Mbappé : La presse espagnole annonce une nouvelle «affaire» !

Pierrick Levallet

Ce jeudi, Didier Deschamps n’a pas convoqué Kylian Mbappé en équipe de France parce qu’il devait se remettre d’une blessure à la cuisse. Mais l’attaquant de 25 ans a été titulaire avec le Real Madrid contre Villarreal ce samedi. Le natif de Bondy est au coeur d’une nouvelle polémique, qui risque d’entacher un peu plus sa relation avec les supporters français.

Kylian Mbappé fait encore parler de lui ces derniers jours, et pas vraiment de la meilleure des façons. Touché à la cuisse gauche, le natif de Bondy devait manquer trois semaines de compétitions. Didier Deschamps a alors décidé de ne pas le convoquer en équipe de France, l’attaquant de 25 ans lui ayant fait savoir qu’il avait encore besoin de repos même s’il venait de disputer 40 minutes contre le LOSC en Ligue des champions.

Nouvelle polémique pour Mbappé

Les doutes ont fini par s’installer lorsque Kylian Mbappé a débuté le match contre Villarreal ce samedi et a joué 70 minutes. Le champion du monde 2018 est depuis au coeur d’une polémique concernant sa motivation à représenter le maillot de l’équipe de France. Relevo estime qu'il s'agit d'une nouvelle « affaire » pour Kylian Mbappé, qui vient entacher un peu plus sa relation avec les supporters français.

Une fracture entre Mbappé et l'équipe de France ?

Le nouveau joueur du Real Madrid ne fait plus vraiment l’unanimité chez les fans des Bleus depuis un certain temps maintenant. Certains réclament notamment que Didier Deschamps lui retire le brassard de capitaine, qu’il a récupéré après le départ d’Hugo Lloris. Une fissure semble apparaître entre Kylian Mbappé et l’équipe de France. À suivre...