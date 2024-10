Equipe de France : France 98 lance un appel à Griezmann !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des plus fidèles soldats de Didier Deschamps, Antoine Griezmann a surpris tout le monde en annonçant la fin de sa carrière internationale. Et ça a beaucoup fait parler, avec de plus en plus de monde qui se demande la véritable raison de ce choix.

L’équipe de France c’est fini pour Antoine Griezmann. Après 137 sélections, la star de l’Atlético de Madrid a annoncé mettre un terme à sa carrière et a soulevé une énorme vague de réactions. A 33 ans, il semblait en effet pouvoir aller jusqu’à la prochaine Coupe du monde...

« J’espère qu’il va changer d’avis »

Depuis cette annonce, tout le monde aimerait savoir pourquoi Griezmann a pris une telle décision, avec certains qui parlent notamment d’un grand froid qui se serait installé avec Didier Deschamps. Mais pour Bixente Lizarazu, il devrait plutôt faire machine arrière et revenir en équipe de France. « J’espère qu’il va changer d’avis. Pour moi, d’un point de vue physiologique, 33 ans, ce n’est pas vieux. Je pense qu’il en a encore sous le capot » a expliqué le Champion du monde 98, pour Téléfoot. « Après je ne sais pas mentalement où il en est aujourd’hui dans sa carrière. Je pense que c’est un rêve de faire une Coupe du monde aux Etats-Unis, peut-être de terminer là. Il y a aussi le record de Lloris à battre ».

« C’est une fin qui n’est pas à la hauteur du joueur qu’il a été »

« C’est un arrêt comme ça très surprenant dans un timing au début d’une saison. Pour moi, c’est difficile à accepter et à comprendre » a poursuivi Lizarazu, qui semble croire en un retour d’Antoine Griezmann. « Maintenant, ce qu’il a apporté à l’équipe de France, c’est incroyable. C’est un joueur qui sur le plan collectif incarne le mieux l’esprit de cette équipe de France. Il a toujours été au service de l’équipe. Mais je pense qu’il y avait une déception. Didier n’en parle pas trop, mais je pense qu’il y a quelque chose qui s’est effilochée entre Didier et lui. Peut-être qu’en prenant un peu de recul, il peut changer d’avis et peut-être qu’il peut reconstruire quelque chose de nouveau et finir différemment. C’est une fin qui n’est pas à la hauteur du joueur qu’il a été ».