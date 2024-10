Coup de théâtre pour Griezmann, Mbappé jugé responsable !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'Antoine Griezmann a décidé de prendre sa retraite internationale à la surprise générale, les interrogations sont nombreuses autour de cette annonce. Mais Patrice Evra a une petite idée et révèle que le choix du capitanat à jouer un rôle important alors que Didier Deschamps avait opté pour Kylian Mbappé.

L'annonce de la retraite internationale d'Antoine Griezmann a fait l'effet d'une bombe tant elle était inattendue. Et pour Patrice Evra, le fait que Kylian Mbappé ait été désigné capitaine à sa place après la Coupe du monde 2022 a clairement eu un impact.

«Griezmann a été clairement affecté»

« Kylian Mbappé ? Est-ce que les joueurs l'acceptent en tant que capitaine ? Je ne vais pas parler pour Didier, mais je pense que Griezmann a été clairement affecté. Je pense qu'il attendait vraiment ce brassard, après je ne sais pas pourquoi les gens sont autant obnubilés par ce brassard », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme avant de comparer avec son cas personnel.

«Je pense qu'il attendait vraiment ce brassard»

« Moi, après l'Euro 2012, j'ai voulu arrêter l'équipe de France. Et la personne qui m'a vraiment convaincu de rester, c'est Didier Deschamps. Il m'a appelé, il m'a dit "Pat, j'ai besoin de toi. Je sais que tu es le capitaine à Manchester, mais je ne te donnerai pas le brassard après ce qui s'est passé à Knysna". Et j'ai dis : "ce n'est pas grave, je ne viens pas jouer juste pour avoir le brassard. Et de toute façon, même si tu ne me le donnes pas, tu sais qui est le vrai capitaine. Ce n'est pas un problème », ajoute Patrice Evra.