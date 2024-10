Equipe de France : Deschamps rétablit une vérité sur Griezmann

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Chouchou de Didier Deschamps en équipe de France, Antoine Griezmann a longtemps été l’un des hommes de base du sélectionneur chez les Bleus. Mais voilà que ces derniers mois, le récent retraité international a obtenu beaucoup moins de temps de jeu de la part de Deschamps. Un déclassement de Griezmann ? Le sélectionneur ne le voit pas de la même manière.

Avec 137 sélections au compteur, Antoine Griezmann va rester dans l’histoire de l’équipe de France. Lancé par Didier Deschamps en 2014, le néo-retraité international était indéboulonnable chez les Bleus… jusqu’à il y a quelques mois. En effet, Griezmann avait de moins en moins de temps de jeu dernièrement, jusqu’à s’asseoir sur le banc des remplaçants en équipe de France.

Pas de déclassement !

Face au traitement réservé à Antoine Griezmann en équipe de France, certains y ont vu un déclassement de la part de Didier Deschamps. Ce dernier n’a pas la même version. « Il n’a pas eu de ma part de déclassement de statut même si ça a été un choix difficile pour moi », a confié Deschamps ce dimanche pour Téléfoot.

« C’est son choix »

Désormais, Didier Deschamps devra faire sans Antoine Griezmann en équipe de France. A propos de la retraite de ce dernier, le sélectionneur a avoué ce dimanche : « Il a 33 ans et demi. Ce n’est pas vieux, ce n’est pas jeune non plus. Il est en fin de carrière. C’est logique. C’est son choix et ça lui fait du bien d’avoir fait ce choix-là ».