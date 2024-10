Griezmann : L’étonnant discours de Deschamps après la bombe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lundi dernier, Antoine Griezmann avait lâché une véritable bombe. Personne ne l’avait vu venir, mais l’homme aux 137 sélections en équipe de France a décidé de prendre sa retraite internationale. Didier Deschamps va désormais devoir se passer de son chouchou. Et au moment de revenu sur cette décision de Griezmann, le sélectionneur a tenu un étonnant discours.

Alors que l’équipe de France s’apprête à affronter Israël puis la Belgique, ça se fera sans Antoine Griezmann. Non, le joueur de l’Atlético de Madrid n’est pas blessé, il a tout simplement pris sa retraite internationale. A 33 ans, l’homme aux 137 sélections a dit stop aux Bleus. De quoi faire à nouveau réagir Didier Deschamps ce dimanche.

« Ça lui fait du bien d’avoir fait ce choix-là »

Pour Téléfoot, Didier Deschamps est revenu sur la retraite internationale d’Antoine Griezmann. Et pour le sélectionneur de l’équipe de France, cela n’est peut-être pas un mal pour son ancien vice-capitaine : « Il a 33 ans et demi. Ce n’est pas vieux, ce n’est pas jeune non plus. Il est en fin de carrière. C’est logique. C’est son choix et ça lui fait du bien d’avoir fait ce choix-là ».

« Est-ce qu’il va me manquer ? Aujourd’hui oui »

Didier Deschamps a tout de même tenu à faire savoir qu’Antoine Griezmann allait lui manquer. « Est-ce qu’il va me manquer ? Aujourd’hui oui. Ça fait 10 ans, ce qu’on a pu vivre… Il a marqué une génération », a lâché le sélectionneur des Bleus.