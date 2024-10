Deschamps zappe un joueur, l'incompréhension est totale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très solide contre le Real Madrid, Lucas Chevalier continue sa montée en puissance avec le LOSC, à tel point que sa convocation en équipe de France semblait en bonne voie. Cependant, Didier Deschamps a décidé de s'en passer une nouvelle fois, ce qui suscite l'incompréhension de Bruno Genesio, l'entraîneur des Dogues.

Jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour affronter Israël et la Belgique. Une liste sur laquelle ne figurait pas le nom de Lucas Chevalier, pourtant excellent contre le Real Madrid mercredi soir. Le portier du LOSC monte clairement en puissance, mais le sélectionneur des Bleus continue de s'appuyer sur Mike Maignan, Brice Samba et Alphonse Areola pour composer son trio de gardiens de but. Un choix qu'il a expliqué.

Deschamps se passe de Chevalier

« Il a fait un match "correct +" face au Real Madrid. Pourquoi il n’est pas convoqué ? Il s’en rapproche de plus en plus. Les trois qui sont là ont l’habitude et n’ont pas baissé leur niveau. Je n’ai pas eu besoin du match d’hier pour savoir que Lucas avait un fort potentiel. Il est plus jeune aussi, ça viendra à un moment ou à un autre. Mais chez les trois gardiens que j’ai appelés, ça oblige d’être performant, et ça ne m’interdit pas le fait d’ouvrir la porte à Lucas plus tard », confiait Didier Deschamps en conférence de presse.

Genesio ne comprend pas

Une sortie qui n'a évidemment pas convaincu Bruno Genesio. L'entraîneur du LOSC, présent devant les médias vendredi, a donné son point de vue sur la non-sélection de Lucas Chevalier : « J’espère que c’est pas parce qu’il est à Lille qu’il n’est pas appelé. Je pourrais peut-être dire ça si on ne jouait pas la Ligue des Champions, mais ce n’est plus le cas. Quand on voit la performance qu’il a réalisée dans cette compétition, qui est pour moi le plus haut niveau du football, on peut dire qu’il a aujourd’hui un niveau international. Après, je ne suis pas sélectionneur. Il y a des notions de groupe à prendre en compte et des joueurs sont là depuis longtemps. Ce qui est important pour Lucas, c’est surtout de continuer de travailler comme il le fait, de continuer d’avoir la même sérénité et d’être performant comme il l’est depuis le début de la saison, mais aussi depuis son retour de prêt de Valenciennes. »