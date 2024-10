Le Real Madrid lui offre une place en équipe de France ?

Thomas Bourseau

Une performance stellaire face au Real Madrid en Ligue des champions ne passe pas inaperçue. Sans surprise, alors qu’il n’a pas retenu le gardien du LOSC pour le rassemblement de l’équipe de France en ce mois d’octobre, Didier Deschamps a été interrogé sur l’absence de Lucas Chevalier dans sa liste de joueurs sélectionnés pour la trêve internationale. Celui qui a dégoûté les attaquants du Real Madrid de par ses arrêts mercredi soir (1-0 pour le LOSC) se rapproche des Bleus d’après Deschamps.

Mercredi soir, Lucas Chevalier était en état de grâce. Le jeune portier de 22 ans a été impérial lors de la réception du champion d’Europe qu’est le Real Madrid au Stade Pierre Mauroy dans le cadre de la deuxième journée de saison régulière de la Ligue des champions. Le Real Madrid a pourtant pris sa chance à 12 reprises en cadrant 5 tirs. Mais c’était sans compter sur Chevalier qui a repoussé toutes les tentatives des joueurs du Real Madrid.

Masterclass de Chevalier face au Real Madrid, Deschamps le snobe...pour le moment !

Dans les cinq dernières minutes de jeu, Lucas Chevalier a d’ailleurs refusé de concéder un but quatre fois. De quoi offrir un succès magistral au LOSC contre le Real Madrid. Toutefois, ce ne fut pas suffisant pour être appelé par Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France a communiqué sa liste des joueurs retenus pour les matchs de Ligue des nations face à Israël et la Belgique les 10 et 14 octobre prochain.

«Il a fait un match correct plus face au Real Madrid. Il se rapproche de plus en plus»

Alphonse Areola, Mike Maignan et Brice Samba ont été sélectionnés par Didier Deschamps. En conférence de presse, le patron de l’équipe de France ne ferme pas du tout la porte à cette éventualité à l’avenir. « Il a fait un match correct plus face au Real Madrid. Il se rapproche de plus en plus mais les trois qui sont là n'ont pas baissé leur niveau. Je n'ai pas eu besoin du match de mercredi pour connaître son potentiel. Cela met une obligation de rester performant pour les trois qui sont là et ça ne m'interdit pas le fait de lui ouvrir la porte plus tard ».