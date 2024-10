Mbappé - Real Madrid : La presse espagnole est en pleine panique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au Real Madrid durant le mercato estival, Kylian Mbappé est loin de donner satisfaction depuis ses débuts. Entré en cours de jeu contre le LOSC mercredi soir, l'attaquant français a encore déçu et la presse espagnole commence clairement à perdre patience avec le capitaine des Bleus. «Rien n’est comme avant», s'inquiète les médias madrilènes.

De retour de blessure en un temps record, Kylian Mbappé n'aura finalement manqué que le derby contre l'Atlético de Madrid dimanche. En effet, le numéro 9 du Real Madrid était de retour contre Lille mercredi soir. Entré à la 57e minute de jeu, le Bondynois n'a pas pesé sur le match, enchaînant une nouvelle prestation quelconque. Une situation qui commence clairement à inquiéter la presse espagnole.

Départ de Mbappé : Le PSG a tenté un transfert à 200M€ https://t.co/pvcAsma2tx pic.twitter.com/oGlA6ZUx5I — le10sport (@le10sport) October 2, 2024

«Rien n’est comme avant»

« Rien n’est comme avant », titre ainsi AS qui constate que « Vinícius n’est plus Vinícius et Bellingham n’est plus Bellingham ». Le média madrilène souligne toutefois que Kylian Mbappé peut parfois compenser par ses buts, tout en rappelant que « trois de ces buts ont été marqués sur penalty, deux sur des finitions difficiles à l'intérieur de la surface et un dans un but vide ». AS regrette donc que le Real Madrid n'ait pas encore vu la meilleure version du capitaine des Bleus. « Madrid a besoin de plus de lui », conclut le média madrilène.

La presse espagnole perd patience avec Mbappé

Mais plus globalement, la prestation du Real Madrid, qui s'est incliné à Lille mercredi soir (0-1), est largement pointée du doigt. « C’est l’un de ses pires matchs en Europe depuis longtemps. Le Real a touché le fond, c’est une cure d’humilité », estime par exemple José Luis Sanchez sur le plateau du Chiringuito. « C'est le pire match du Real Madrid depuis longtemps », ajoute le journaliste de AS Tomas Roncero au micro de La Cadena SER. Autrement dit, Kylian Mbappé ne connaît pas les débuts idylliques auxquels il s'attendait.