Real Madrid : Les coulisses de la surprise Kylian Mbappé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il devait être absent pour au moins trois semaines en raison d’une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche, Kylian Mbappé est finalement déjà de retour dans le groupe du Real Madrid qui se déplace ce mercredi soir à Lille. Une surprise pour beaucoup, mais pas pour la Casa Blanca et ceux qui le voient travailler au quotidien.

Auteur de 7 buts en 9 matchs disputés depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a été coupé dans son élan le 24 septembre dernier. Touché au biceps fémoral de la jambe gauche face à Alavés (3-2), l’attaquant âgé de 25 ans devait initialement être absent pour une durée estimée à trois semaines, et a manqué le derby contre l’Atlético de Madrid dimanche (1-1). Mais à la surprise générale, il figure finalement dans le groupe du Real Madrid pour le déplacement sur la pelouse du LOSC ce mercredi soir en Ligue des champions.

Nouveau deal pour Mbappé après le Real Madrid ! https://t.co/c7jfYaNa36 pic.twitter.com/Z6KqgqvybP — le10sport (@le10sport) October 2, 2024

Le Real Madrid pas surpris du retour rapide de Mbappé

Comme indiqué par Relevo, si le retour prématuré de Kylian Mbappé a été une surprise pour beaucoup, ce n’est pas vraiment le cas au sein du Real Madrid. Depuis son arrivée en provenance du PSG, le capitaine de l’équipe de France a déjà conquis tout le monde en interne. Si les Merengue s’attendaient à une « star égocentrique », ils ont finalement découvert quelqu'un de normal, poli et un des joueurs les plus souriants, ce qui a été une surprise. « Mbappé est un garçon adorable », dit-on de lui au Real Madrid.

Un programme chargé pour revenir au plus vite

Kylian Mbappé s’est également fait remarquer par son professionnalisme et son éthique de travail, ce qui lui a justement permis de revenir plus rapidement que prévu. En effet, depuis sa blessure, le Français s’est présenté tous les jours au centre d’entraînement du Real Madrid, où il s’est infligé des doubles séances afin de récupérer plus vite. Relevo ajoute que ceux qui l'observent quotidiennement n’ont donc pas été surpris par ce retour rapide. Kylian Mbappé connaît parfaitement son corps et lorsqu’il se sentirait prêt, il serait automatiquement réintégré au groupe de Carlo Ancelotti.