Kylian Mbappé lâché par les Français, c’est validé en direct

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières années, Kylian Mbappé faisait partie des personnalités préférées des Français. Aujourd’hui, ça a nettement évolué. En effet, la cote de popularité a pris un énorme coup et le joueur du Real Madrid ne fait plus l’unanimité auprès de ses compatriotes. Un désamour totalement validé par Gilles Verdez.

Au cours des derniers jours, un sondage Odoxa est sorti et il n’est clairement pas en faveur de Kylian Mbappé. En effet, on y apprend que parmi les sondés, ils ne sont plus que 54% à avoir une bonne opinion de lui, soit une baisse de 12 points par rapport à avril dernier. De plus, ils ne sont aujourd’hui plus que 35% à le trouver humble et 58% à le trouver sympathique.

Mercato - PSG : Mbappé s’en va, Sarkozy ne valide pas https://t.co/yX8Y7JrQN7 pic.twitter.com/8y4QnJt1HD — le10sport (@le10sport) September 29, 2024

« Je le trouve moins sympa »

Pour RTL, Gilles Verdez a réagi aux résultats de ce sondage sur Kylian Mbappé. Il a alors validé la baisse de la cote de popularité du Français, confiant : « Ça ne me surprend pas parce que je me retrouve exactement dans le sondage. Je le trouvais génial, je le trouve moins bon. Je le trouvais super sympa, je le trouve moins sympa. Je le trouve distant, je trouve qu’il a changé. Donc je me reconnais exactement ».

« Je suis moins connecté à lui »

« Je trouve que ce désamour je le ressens profondément. Pour moi, Mbappé s’est éloigné du coeur des Français. Je ne parle même pas de football là, en tant qu’être humain, j’ai moins de plaisir à l’entendre, à le voir. Je suis moins connecté à lui », a conclu le journaliste à propos de Kylian Mbappé.